Cagliari, il messaggio di Pavoletti: “Manca poco al rientro in campo…”

Arrivano buone notizie per il Cagliari e per il reparto avanzato rossoblù. Leonardo Pavoletti sta tornando. Il bomber dei sardi, out da inizio stagione a causa della rottura del crociato e del menisco, sta recuperando e il suo rientro è ormai vicino.

A comunicarlo, attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram, è lo stesso centravanti: “I test hanno evidenziato che… manca sempre meno a indossare di nuovo le vesti di Super Pavoloso”. Pavoletti, infortunatosi nella prima partita di campionato contro il Brescia, potrebbe tornare a disposizione della squadra di Maran a fine febbraio e dare una mano ai suoi in un reparto che comunque Joao Pedro e Giovanni Simeone in ottima forma.