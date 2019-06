Cagliari, il presidente Giulini saluta e ringrazia Srna: “Campione e grande Signore”

Dalle parole di congedo al Cagliari da parte di Darijo Srna ai ringraziamenti personali del presidente rossoblù Tommaso Giulini nei confronti dell’ex Shakhtar Donetsk, arrivati tramite Twitter: “Un Campione e un grande Signore in campo e nella vita. Grazie di tutto, Darijo”. Classe 1982, il croato era stato il colpo grosso del Cagliari nella passata stagione, essendo recordman di presenze con la sua Nazionale (134) dalla quale ha deciso di ritirarsi dopo l’Europeo del 2016. Dopo aver militato per ben 15 stagioni con lo Shakhtar, totalizzando qualcosa come 536 presenze considerando tutte le competizioni, ha scelto di trasferirsi in Italia, al Cagliari, con cui invece ha giocato 26 partite di Serie A e 2 di Coppa Italia, senza mai andare a segno. Probabilmente tornerà in Patria, con l’Hajduk che lo rivorrebbe a casa a distanza di 16 anni dall’ultima volta che vestì la loro casacca.