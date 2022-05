Cagliari, il retroscena su Mazzarri: licenziato per insulti a squadra e presidente

Retroscena sull'addio del mister

Per il quaotidiano sardo si tratterebbe di un licenziamento in piena regola che potrebbe avere sviluppi anche in tribunale. Viene riportata una frase importante per l'interruzione del rapporto tra le parti. Mazzarri si sarebbe rivolto a Giulini e alla squadra con "spogliatoio di vermi". Da queste parole sarebbe poi scattato tutto il resto.