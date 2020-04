Cagliari, il vice presidente Usai: “Scudetto fu riscatto di un popolo. Io nato dall’entusiasmo di quel traguardo…”

Sarebbe stato belle vedere la festa sul campo per ricordare i 50 anni da quello storico scudetto che il Cagliari di Gigi Riva si cucì sul petto, ma l’emergenza coronavirus ha impedito tutto questo. Un momento di gioia che è stato solo rimandato. A parlare della società sarda e di quel Tricolore è il vicepresidente Fedele Usai ai microfoni di Repubblica.

FIGLIO DELLO SCUDETTO – “Quello scudetto rappresenta una città. Azzarderei addirittura un popolo. Sono un figlio dello scudetto. Sono stato concepito in piena euforia da scudetto, nascendo dieci mesi dopo quel trionfo storico. Quel Tricolore ha portato sulle spalle il riscatto di un’isola. La Sardegna non era quella della Costa Smeralda, se ha iniziato a esistere nel mondo è anche grazie a quello scudetto”. E ancora sui giocatori, oltre a Gigi Riva: “Otto calciatori di quella squadra anche dopo la fine della carriera sono rimasti a vivere a Cagliari. E poi c’era Scopigno, un mix tra Herrera e Mourinho, uno dei tecnici più sottovalutati della storia”.

CELEBRAZIONE – Anche senza il ricordo sul campo, Usai spiega cosa farà il Cagliari: “Sui social racconteremo quella giornata come se stesse succedendo in tempo reale, dal prepartita alla cronaca dell’incontro contro il Bari che assegnò lo scudetto, fino al dopo partita, con la famosa frase di Scopigno, che alla Domenica Sportiva, quando gli domandano come si sente l’allenatore che ha portato lo scudetto al Cagliari risponde: come uno che ha sonno”.