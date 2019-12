Cagliari in zona Champions e il trascinatore Nainggolan dice: “Sognare non fa male”

Cagliari al settimo cielo con Maran in panchina. La squadra rossoblu’ dal 1972 non aveva un girone di andata così e adesso vola in classifica in zona Champions League. All’indomani della bella vittoria sulla Sampdoria, la squadra si è ritrovata ad Asseminello per iniziare la preparazione alla gara di Coppa di giovedì sera, ancora contro la Sampdoria. I calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante tra campo e palestra. Gli altri sono stati impegnati in un riscaldamento con circuiti di tecnica e mobilità, la seduta si è chiusa con una partitella a campo ridotto. Ha continuato il personalizzato Luca Ceppitelli, terapie per Valter Birsa. Domani mattina, vigilia della partita di Coppa, è in programma un nuovo allenamento. Uno dei protagonisti della bella cavalcata del Cagliari è il centrocampista Raja Nainggolan che ha commentato il momento della squadra rossoblu’. “Personalmente sto portando a questo gruppo la mia esperienza e la voglia di fare bene. Siamo un mix di giovani interessanti e uomini di esperienza. Sappiamo di dover ancora migliorare, ad esempio ieri abbiamo concesso qualcosa di troppo in difesa, ma questa squadra lavora bene e i risultati ci stanno dando ragione”.

CHAMPIONS – “Abbiamo 28 punti, continuare a sognare non fa certo male ma allo stesso tempo dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Ci sono ancora tante altre partite da giocare, arriveranno momenti difficili come è normale: una squadra che sta cercando di fare qualcosa di nuovo ogni tanto potrà sbagliare; senza contare il valore delle avversarie, che hanno anche giocatori di esperienza superiore ad alto livello. Il presidente ha fatto investimenti importanti, c’è tanto entusiasmo, stiamo facendo un campionato fantastico, godiamoci questo momento”.