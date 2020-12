Cagliari-Inter diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Cagliari-Inter si gioca quest’oggi domenica 13 dicembre 2020 alle 12.30 per l’11^ giornata di Serie A. Lunch match del campionato per i sardi e i nerazzurri chiamati ad aprire le danze in questo turno domenicale.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni

Migliori formazioni possibili per le due compagini che devono far fronte ad alcune assenze. Il Cagliari andrà in campo con Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Recupera Simeone in avanti ma partirà inizialmente dalla panchina. L’Inter si affida a Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Cagliari-Inter si disputerà come detto domenica 13 dicembre 2020 nel palcoscenico della Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, è in programma alle ore 12.30.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming il lunch match Cagliari-Inter, che potrà essere visto dai suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 e Xbox, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida di Serie A tra sardi e nerazzurri anche in diretta live streaming anche sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. Nella prima ipotesi dovranno semplicemente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.