Cagliari-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Inter si gioca questa sera, domenica 15 maggio per la 37^ giornata di Serie A. Alla Unipol Domus va in scena una gara importantissima sia in ottica salvezza per i sardi che per quanto riguarda i discorsi scudetto per i milanesi.

Cagliari-Inter, probabili formazioni

Obiettivo fare punti e vincere, sia per il Cagliari che per l'Inter che per la gara odierna metteranno in campo i loro 11 migliori. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Rog, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.

Dove vederla

Il match tra Cagliari e Inter, in programma domenica 15 maggio 2022, verrà disputata allo stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20:45. La sfida, valida per la 37esima giornata di campionato potrà essere vista in diretta e streaming dagli appassionati.

Sarà possibile seguire Cagliari-Inter in diretta esclusiva su DAZN, tramite una moderna Smart TV, scaricando la relativa app, o su console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Essendo trasmessa da DAZN, la gara tra rossoblù e nerazzurri potrà anche essere vista tramite l'app DAZN, scaricabile sui dispositivi mobili, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. In questo modo tifosi e appassionati di calcio italiano non si perderanno neppure un'azione della sfida. Non resta che attendere questa sera per il calcio d'inizio.