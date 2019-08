Cagliari, ipotesi dalla lista degli svincolati per sostituire l’infortunato Cragno

I tempi di recupero del portiere Alessio Cragno, portiere del Cagliari, potrebbero essere molto lunghi. Per questo la società rossoblù sta pensando se intervenire sul mercato per un giocatore da sistemare, almeno inizialmente, fra i pali al posto del classe 1994, che se finisse sotto i ferri per il guaio alla spalla potrebbe rimanere out per 4 mesi. Oltre ai nomi di Viviano e Puggioni, secondo il Corriere dello Sport al club sardo interesserebbe lo svincolato Stefano Sorrentino, che è rimasto appunto senza contratto dopo l’esperienza pluriennale al Chievo. Il Cagliari, in ogni caso, temporeggia, poiché vuole avere la certezza dei tempi di recupero del proprio portiere. Resta viva anche l’ipotesi Rafael: il secondo portiere potrebbe prendere il suo posto per il tempo che Cragno resterà fuori.