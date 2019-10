Cagliari, Joao Pedro: “Altra dimostrazione che siamo forti. Ora a Bergamo col morale a mille”

Il Cagliari ritrova anche i gol di Joao Pedro e continua a volare in zona Europa: una reazione straordinaria alle due sconfitte iniziali con Brescia e Inter che sembravano presagire un campionato di sofferenza per i rossoblù, malgrado un mercato da protagonista. Ecco le parole del brasiliano dopo il 3-1 inflitto al Bologna: “Grande partita da parte di tutti, una serata meritata. La Serie A è difficile in ogni match, anche oggi abbiamo dato la dimostrazione di essere forti. Sarei un bugiardo a pensare che mi aspettavo un avvio così per me e la mia squadra. Andiamo a Bergamo, ora, con voglia di fare bene: c’è entusiasmo e tanto lavoro dietro ai risultati. La condizione è buona, il morale è a mille, sarà un grande spettacolo”.