Cagliari, Joao Pedro: “Ci davano per spacciati ma tirato fuori…”

L'attaccante isolano spiega la svolta

"Un altro sforzo per prenderci questa salvezza che meritiamo". Non ha dubbi Joao Pedro nell'analisi a caldo in quel di Benevento, dove la sua classe ha contribuito per vincere 3-1 e mettere in cascina tre punti di importanza capitale cesellati dall'ennesima rete stagionale. "Siamo un grande gruppo, fatto di uomini veri e del quale sono fiero".