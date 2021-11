Cagliari, Joao Pedro: “Ci manca fiducia. Felice del mio nome per la Nazionale”

Joao Pedro spiega come il Cagliari sta affrontando questo momento così difficile in campionato

Il suo gol permette al Cagliari di evitare la sconfitta sul campo del Sassuolo. Tuttavia anche Joao Pedro è consapevole che si possa fare di meglio. Queste le sue parole a Dazn al termine del match: "Non possiamo pretendere meno perché se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo metterci una voglia simile. Oggi abbiamo dato tutto ma non siamo riusciti a vincere, serve qualcosa di più. Sicuramente ci è mancata un po' di fiducia, mentre invece la mentalità c'è. E' difficile spiegare e dire che c'è qualcosa di bello ma sappiamo cosa possiamo dare e che è un momento complicato e solo con un gara come oggi possiamo uscirne. Nazionale italiana? Fa moltissimo piacere che sia stato fatto il mio nome. E' scontato dire quello che la Sardegna e l'Italia conta nella mia vita. Tutto quello che ho conquistato nel calcio è grazie al Cagliari. Solo il pensiero di una nazionale come l'Italia a chiunque fa venire i brividi. Sono stati giorni un po' incasinati ma di grande felicità perché sarebbe il riconoscimento di quanto fatto con questa maglia. Magari non succederà niente ma è difficile spiegare quanto accaduto in questi giorni".