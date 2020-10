Cagliari, Joao Pedro come Lulù Oliveira: “45 gol un sogno e una soddisfazione. Essere capitano grande onore”

Bella intervista rilasciata da Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ai microfono di Videolina sport e riportata dal sito ufficiali del club sardo. A seguito della vittoria contro il Crotone, la seconda di fila in campionato, il numero 10 rossoblù ha commentato la sua prestazione con tanto di doppietta e il momento personale e di squadra.

Joao Pedro: 45 gol e fascia da capitano

“45 gol come Oliveira? Non pensavo di arrivare a numeri tanto importanti. Questo traguardo mi mette insieme a calciatori che sono stati dei veri idoli dei tifosi e hanno scritto la storia del Club”, ha detto Joao Pedro. “Ho cercato di fare sempre del mio meglio ed essere lì con questi grandissimi è una soddisfazione enorme”.

Sul percorso di cresciata del Cagliari: “Nelle prime tre giornate abbiamo affrontato squadre che nella stagione scorsa si erano distinte per qualità di gioco. Per noi c’è stato poco tempo per lavorare e il mister chiede molto dal punto di vista tattico: siamo sulla strada giusta, lavoreremo per migliorare ancora. La difesa? La fase difensiva deve coinvolgere tutti non solo i difensori. Tutto deve diventare automatico perché in Serie A se sbagli ti puniscono subito. Noi siamo consapevoli di poter crescere sotto questo aspetto”.

A livello personale, il numero 10 rossoblù ha aggiunto: “Nella nuova posizione mi sento a mio agio. Il mister mi sta aiutando tanto, mi sta addosso, pretende molto da me e questo mi fa piacere. Più vicino alla porta, sento di potermi rendere più utile alla squadra. Poi stiamo vincendo le partite, è l’unica cosa che conta”. “Io capitano? Non trovo le parole per dire quanto mi trovi bene a Cagliari e quanto sia speciale per me. Nei momenti difficili la gente mi è sempre stata vicina, posso solo ringraziare e dare il massimo. Portare la fascia di capitano di una squadra così importante è un onore, a volte non riesco nemmeno a crederci, ma è qualcosa che mi carica ogni partita. Cercherò di continuare a fare il mio lavoro per portare la squadra il più in alto possibile”.