Cagliari, Joao Pedro: “Contro l’Inter perso per alcuni episodi. Pavoletti? Ci mancherà, ma Simeone…”

Non è bastato un suo gol al Cagliari per battere l’Inter davanti al pubblico della Sardegna Arena. Joao Pedro ha provato col suo colpo di testa a rovinare la seconda uscita stagionale di Conte sulla panchina nerazzurra, ma un rigore di Lukaku ha sigillato il 2-1 finale per la milanese.

Intervistato dal sito ufficiale del club sardo, il brasiliano si è detto rammaricato per non aver portato a casa nessun punto e ha parlato anche del proseguimento del campionato anche dopo il recente infortunio di Pavoletti.

GARA – “Dispiace per non avere raccolto punti. Sapevamo di avere un compito difficile, l’Inter è un avversario forte, ma abbiamo fornito un’ottima prestazione, lottando sino all’ultimo. La partita è andata esattamente come l’avevamo preparata, siamo riusciti a mettere in difficoltà l’Inter, anche se abbiamo speso tanto. La squadra ha dato una grande risposta, purtroppo gli episodi a questi livelli fanno la differenza. Ripartiamo dagli aspetti positivi messi in evidenza”. E sul proseguimento della stagione: “Sfrutteremo questi quindici giorni di sosta per perfezionare l’inserimento dei nuovi. Sono arrivati tanti giocatori forti, è un gruppo ancora in formazione. Dobbiamo lavorare tanto, la volontà c’è, questi giorni ci serviranno”, ha detto Joao Pedro.

GIOIA PERSONALE – “40 gol con il Cagliari? Sono contento, è un traguardo importante. Inutile dire quanto tenga ad indossare questa maglia. Sto agendo da attaccante puro, non è semplice per me, abituato a vedere la porta giocando più indietro. Però sto lavorando per migliorare, credo di essere in crescita, spero di continuare così”. E sul recente ko di Pavoletti: “Leo ci mancherà, è un grande giocatore e un ragazzo stupendo. Adesso è arrivato un altro ottimo attaccante come Simeone, che fa reparto da solo, cercheremo di fare in modo di accelerare la sua integrazione nei meccanismi della squadra”.