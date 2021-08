Cagliari, Joao Pedro: “Contro Milan per giocarcela. Ho superato il Fenomeno ma…”

Parla il capitano dei sardi

MOMENTO PERSONALE - "Arrivo da due buone stagioni, quest’anno non voglio pormi obiettivi sul numero di gol: penso ad andare in campo e a giocare ogni partita, i conti si faranno alla fine", ha detto Joao Pedro. "Doppietta allo Spezio? Sicuramente è stata importante per la squadra, cominciare col piede sbagliato non sarebbe stato il massimo. Abbiamo giocato una buona partita, creando tante occasioni, siamo stati sfortunati sui loro gol ma anche bravi a riprenderla. Il primo gol? Marin mi cerca spesso con quella giocata, quando ho ricevuto palla ho pensato subito a stoppare e a girarmi per il tiro: non credevo fosse così lontano ma l’azione è andata esattamente come l’avevo immaginata".