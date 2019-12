Cagliari, Joao Pedro: “Due sconfitte strane. Non siamo più una sorpresa. Adesso ci aspettano e ci temono…”

Una stagione da incorniciare fin qui per il Cagliari e per Joao Pedro, arrivato all’undicesimo sigillo personale in campionato. Un solo rammarico: le ultime due sconfitte. I sardi sono reduci da due ko di fila contro Lazio e Udinese ma questo non deve assolutamente togliere meriti ad un cammino, fin qui, davvero sorprendente.

Lo dice lo stesso brasiliano ai microfoni del sito ufficiale rossoblù. Il 10 dei sardi ha parlato del momento della squadra e del percorso in Serie A.

DUE SCONFITTE – “La squadra comunque ha fatto bene, avremmo voluto chiudere con un risultato positivo una prima parte di stagione straordinaria. Purtroppo non è andata per il verso giusto. Veniamo da due sconfitte strane, difficili da digerire: lunedì abbiamo perso dopo una grande prestazione, e contro l’Udinese potevamo sfruttare meglio le occasioni da gol. Il campionato di Serie A è questo, duro, non lascia margini di errore. Dobbiamo essere consapevoli che non siamo più una sorpresa, tutti ci aspettano e ci temono“.

ANNO NUOVO – L’obiettivo è quello di un 2020 pieno di successi, ripartire col giusto piglio per continuare a sognare: “Per noi non cambia nulla, anzi gli ultimi risultati devono insegnarci qualcosa e darci ancora più voglia di ripartire. Siamo ancora lì, il campionato è lungo, fatto di fasi favorevoli e meno. Dobbiamo sempre essere sul pezzo. La sosta ci servirà per riposare, recuperare energie per poi riprendere ancora più forte”, ha concluso Joao Pedro.