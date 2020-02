Cagliari, Joao Pedro e il rigore fallito: “I portieri mi conoscono. Ho provato una rincorsa diversa ma…”

Un gol e un rigore sbagliato. Joao Pedro agrodolce dopo la gara pareggiata per 2-2 contro il Parma nell’anticipo del sabato di Serie A. Il brasiliano ha commentato attraverso il sito ufficiale del Cagliari la partita e i momenti chiave della sua gara.

RIGORE – “Come si dice? Il calcio è bello per questo. Ho preso un tipo di rincorsa diverso per cambiare qualcosa, dato che ormai i portieri conoscono il mio modo di tirare. Purtroppo non è andata bene ma questi sono episodi che mi caricano ancora di più per le prossime partite”, ha spiegato Joao Pedro.

DEDICA – Non è passato inosservato anche il gesto del numero 10 rossoblù dopo il gol: “Ho esultato dopo il gol mimando un tiro di basket per omaggiare Kobe Bryant. La sua scomparsa è stato un duro colpo perché è stato un grande giocatore ma soprattutto un grande uomo di sport. Era un punto di riferimento, non solo per gli appassionati di basket”, ha spiegato il brasiliano.