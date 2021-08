Cagliari, Joao Pedro e la doppietta che gli fa superare… Ronaldo il Fenomeno

Il capitano rossoblù protagonista al debutto stagionale contro lo Spezia con due gol

Due marcature, quelle di Joao Pedro, che gli consentono anche di raggiungere due traguardi non indifferenti in Serie A. Il capitano del Cagliari, infatti, come riporta Opta, è diventato il quinto giocatore della storia del club a segnare in ben sette stagioni diverse in Serie A. Inoltre, sempre grazie ai due gol, il numero 10 rossoblù è diventato il sesto giocatore brasiliano a segnare 60 reti in Serie A supernando in classifica un certo Luis Nazario da Lima, meglio conosciuto come Ronaldoil Fenomeno, fermo a quota 58 gol.