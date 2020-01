Cagliari, Joao Pedro: “Eravamo preoccupati, ma stiamo tornando. 13 gol? Non ci penso…”

13 gol nella stagione 2019-20. Joao Pedro è il grande trascinatore del Cagliari in questa stagione. Dopo gli ultimi risultati negativi, i sardi sono tornati a macinare punti. Un pareggio, quello contro il Brescia, che sa di sospiro di sollievo per aver nuovamente smosso la casella dei punti all’attivo. Parlando ai canali ufficiali del club, il brasiliano ha commentato l’esito del match e il suo momento personale.

RAMMARICO – C’è un pizzico di amarezza per aver portato a casa solamente un punto dopo una gara giocata bene e nella quale si è creato tanto. Lo ammette lo stesso numero 10: “La partita è stata preparata e interpretata bene. Affrontavamo un avversario affamato, come noi. Il punto ci dà fiducia, inizia un nuovo campionato e lo facciamo nel modo giusto ottenendo un risultato utile in un campo difficile. Dispiace non essere riusciti a concretizzare le nostre tante occasioni, quando esprimiamo le qualità della rosa è automatico creare tanto”.

PAURE – Sincero il brasiliano che confessa anche un piccolo risentimento psicologico visti i risultati dell’ultimo periodo: “Venivamo da un momento complicato, con le sconfitte consecutive che hanno fatto seguito ad uno splendido filotto di risultati positivi: il periodo senza vittorie né punti ci ha messo un po’ di preoccupazione, ma credo che contro il Brescia abbiamo dimostrato il nostro valore. Peccato per non essere riusciti a ottenere i tre punti”. “Quando arrivi in alto in classifica è normale creare aspettative e avere sempre più responsabilità. Il campionato è lungo e fatto di fasi, adesso stiamo ripartendo dopo una parentesi buia, secondo me per certi versi normale e fisiologica. Il nostro girone d’andata è stato di altissimo livello, ci sta calare come è successo a noi. L’importante è essersi ripresi”.

GOL – Tredici gol in campionato. Nessuno poteva aspettarsi un rendimento di questo livello da lui: “Sto vivendo questa stagione con grande serenità, senza pensare ai numeri o altro. L’unica cosa che mi interessa è vivere partita per partita, concentrandomi sul bene della squadra. Devo ringraziare i miei compagni che mi mettono nelle condizioni ideali con assist e giocate, sono felice perché segnare è sempre bellissimo, così come lo è vivere quest’avventura con il resto della squadra che lotta su ogni palla e sino all’ultimo secondo di gara. Ci giochiamo tanto, non possiamo sbagliare niente, bisogna avere la concentrazione massima in tutti i frangenti. Abbiamo grande voglia di fare bene”.