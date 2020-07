Cagliari, Joao Pedro: “Finalmente il gol. Non segnavamo da troppo. Ora chiudiamo al meglio la stagione”

Pari in rimonta per il Cagliari che acciuffa l’1-1 finale in casa contro il Sassuolo. Al gol di Caputo ha risposto Joao Pedro, tornato ad esultare dopo un lungo periodo di astinenza personale e di squadra. Il brasiliano ha parlato dopo la gara come riporta il sito ufficiale del club sardo tirando un sospiro di sollievo per la marcatura e per aver pareggiato in 10 una gara che si era messa in salita.

Joao Pedro: “Finalmente il gol. Vogliamo chiudere al meglio la stagione”

“Finalmente è arrivato anche il gol, da troppo tempo non segnavo e soprattutto non lo faceva la squadra”, ha esordito Joao Pedro. “Contro il Sassuolo si è vista una prova di carattere e abbiamo meritato questo punto al cospetto di una squadra forte e in grande condizione, che gioca bene a calcio e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà”.

E sul rendimento della squadra e sul finale di stagione: “Dispiace quando non si riesce ad avere il miglior rendimento possibile, la cosa più importante è lottare tutti insieme, lavorare in allenamento e in partita, mostrando personalità e voglia come abbiamo fatto contro il Sassuolo in un momento complicato (il Cagliari è rimasto in 10 per l’espulsione di Carboni ndr). Vogliamo chiudere questa stagione al meglio, noi lavoriamo per fare il massimo: non è semplice perché si gioca a ritmi sostenuti e c’è poco tempo per costruire e sbagliare, ma noi non ci risparmiamo mai”.

