Cagliari, Joao Pedro senza limiti: “13 gol? Orgoglioso di aver fatto meglio di Neymar e Firmino. Non voglio fermarmi”

Lunga intervista rilasciata da Joao Pedro ai microfoni di Radiolina e riportata anche dal sito ufficiale del Cagliari. L’attaccante brasiliano ha parlato dell’ottima stagione personale e delle ambizioni del club sardo nell’anno del Centenario. Una prima parte di stagione speciale per i rossoblù che dopo un periodo di appannamento hanno ripreso a macinare punti e non vogliono fermarsi.

NUMERI MAGICI – Joao Pedro è sicuramente il simbolo di questa stagione sorprendere. Il brasiliano, nella sua nuova posizione di seconda punta, ha fin qui segnato 13 reti in 20 partite: “Si tratta di un momento magico per me, ma anche per la squadra, se così non fosse, sarebbe tutto inutile. 13 gol in 20 partite sono numeri importanti, mi rende orgoglioso sapere di aver fatto meglio di campioni come Neymar e Firmino. Ho ancora 18 partite davanti e voglio guardare avanti. Ho trovato continuità e consapevolezza, il livello della squadra si è alzato e per questo stiamo facendo un campionato straordinario. Vogliamo continuare a credere di poter arrivare ad un piazzamento importante”.

SEGRETO – Una vena realizzativa, quella del brasiliano, frutto anche di alcuni miglioramenti specifici come il colpo di testa. Joao Pedro a tal proposito ammette: “Sono migliorato anche nel gioco aereo, specialmente da quando c’è Pavoletti. Dopo la partita di Brescia mi ha mandato un messaggio, mi è venuto da rispondergli ‘Il gol è tuo’. Bisogna sempre cercare di imparare, aggiungere qualcosa al proprio bagaglio tecnico per migliorare”.