Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali

In campo alle 18 alla Sardegna Arena il Cagliari e la Juventus. Questi i 22 in campo:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Simeone, Joao Pedro. All. Semplici

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Pirlo rivoluziona la squadra e sceglie Kulusevski e Chiesa come esterni di centrocampo, con Danilo in mezzo e in avanti la coppia Morata-CR7. Fuori Arthur e McKennie. Semplici conferma il 3-5-2, con Zappa e Nandez sulle corsie laterali. Joao Pedro affianca Simeone in attacco. Diretta su Sky Sport Serie A alle 18.