Cagliari-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida di Serie A

Redazione ITASportPress

Cagliari-Juventus si gioca questa sera, sabato 9 aprile alle 20:45. La sfida di Serie A sarà valida per la 32^ giornata. I sardi ospitano i bianconeri col desiderio di fare punti dopo la sconfitta contro l'Udinese. Stesso discorso per gli ospiti di Allegri che arrivano in Sardegna dopo il k.o. contro l'Inter.

Cagliari-Juventus, le formazioni

Ancora alcuni dubbi da sciogliere per entrambe le squadre. Il Cagliari punterà su Joao Pedro ma il suo partner d'attacco è ancora incerto. Si giocano un posto Keita, Pavoletti e Gaston Pereiro. In casa Juventus Vlahovic e Dybala titolari. Da capire chi sarà il compagno di reparto nel possibile terzetto offensivo.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Dybala.

Dove vedere il match

Cagliari-Juventus si disputerà questa sera, sabato 9 aprile 2022 nel palcoscenico della Unipol Domus di Cagliari. Il fischio d'inizio della gara,è previsto per le ore 20:45.

Il posticipo del sabato sera sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Anche Sky trasmetterà la sfida Cagliari-Juventus e precisamente lo farà sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ovviamente per vedere in streaming Cagliari-Juventus anche sul proprio personal computer o notebook e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad lo si potrà fare sia con DAZN che con Sky Go. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento, nel secondo, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.