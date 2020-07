Cagliari-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Cagliari-Juventus si gioca oggi 29 luglio alle 21.45 alla Sardegna Arena. In campo rossoblù e bianconeri per il match valido per la 37^ giornata di Serie A. In cerca di riscatto i padroni di casa dopo una serie di risultati non felicissimi. I campioni d’Italia, invece, vogliono confermarsi al top anche in vista della Champions League.

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

Padroni di casa che dovrebbero scendere in campo con Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis in difesa. Faragò, Birsa e Ionita in mezzo al campo. Gaston Pereiro che agirà da trequartista alle spalle di Simeone e Joao Pedro. La Juventus, invece, vedrà Buffon in porta. Cuadrado, Rugani, Bonucci e Alex Sandro in difesa. Bentancur, Pjanic e Matuidi a centrocampo. Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Higuain in attacco. Dybala è out per infortunio e spera di recuperare per la partita di Champions League contro il Lione.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Birsa, Ionita; Pereiro; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Cagliari-Juventus verrà trasmessa da DAZN in diretta tv. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Il match della 37^ giornata di Serie A sarà a disposizione anche degli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN: Cagliari-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La sfida tra Cagliari-Juventus sarà inoltre visibile anche in diretta streaming live su DAZN anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet ma anche su pc o notebook, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsensto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

