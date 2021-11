Cagliari, Keita Balde operato: “Settimana difficile ma peggio è passato”

L'attaccante è stato operato per un ascesso retro tonsillare

Non è stata una settimana semplice, né dal lato sportivo né tantomeno da quello della salute. Parliamo del Cagliari e di Keita Balde che è stato operato nella giornata di ieri a causa di un ascesso retro tonsillare. La società sarda aveva reso note le condizioni dell'attaccante con un comunicato ma a dare ulteriori dettagli sul suo stato ci ha pensato il diretto interessato.

L'ex Lazio, Inter e Sampdoria ha pubblicato una serie di stories su Instagram con le quali ha voluto mostrare ai tifosi rossoblù la sua situazione, direttamente dal letto dell'ospedale: "La salute è la cosa più preziosa che abbiamo, insieme alla famiglia. Non è stata una settimana facile, ma sono felice di poter condividere con voi un sorriso per confermarvi che il peggio è passato e ora sto meglio", le parole di Keita Balde che poi ha ringraziato. "Ringrazio la mia famiglia e le persone a me più vicine, il Cagliari Calcio e tutti i tifosi che mi hanno fatto sentire il loro supporto. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo presto".