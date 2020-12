Cagliari, la promessa di Zappa: “Se andiamo in Europa mi raso a zero”

Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato contro l’Inter, sua ex squadra. Il laterale classe ’99 ha parlato della sua esperienza lo scorso anno a Pescara e anche dei trascorsi in maglia nerazzura. Poi, in ottica campionato, una promessa in caso di approdo dei sardi in Europa.

Zappa: Inter e scommessa

“Andare a Pescara è stata la mia fortuna. Ho fatto una grande stagione, 5 gol. Sarò sempre grato al Pescara perché se adesso sono al Cagliari lo devo a loro”, ha spiegato Zappa che lo scorso anno ha giocato in serie B. “Di Francesco? Posso e devo ringraziarlo per la fiducia. Mi dà continui consigli. Ogni giorno mi aiuta, soprattutto su quello che devo imparare in difesa. Sui cross devo posizionarmi bene e devo imparare a guardarmi alle spalle”.

Sulla sfida all’Inter e sul futuro: “Loro saranno arrabbiati dopo l’uscita dall’Europa. Ma anche noi abbiamo solo il campionato e daremo tutto per fare bene. Cagliari in Europa? Mi raserei anche a zero”, ha concluso l’esterno.