Cagliari, la richiesta di Giulini: “Riapriamo gli stadi. Magari per l’ultima sfida contro la Juventus…”

Tommaso Giulini si gode il momento felice del suo Cagliari. Quaranta punti, la quota indicata per la salvezza ad ogni vigilia di campionato, è stata raggiunta. Adesso i sardi vogliono fare di più e grazie anche alla cura Zenga possono sognare, magari con i propri tifosi. Il presidente rossoblù, infatti, come riporta il sito ufficiale del club, ha fatto un’espressa richiesta per questa parte conclusiva del campionato: riavere i tifosi alla Sardegna Arena.

Giulini: “Riapriamo gli stadi”

Vedere la Sardegna Arena vuota non deve essere per nulla bello, specie per il Cagliari nell’anno del Centenario, ecco perché Tommaso Giulini si è spinto in avanti sognando di rivedere i propri fan sugli spalti: “Dev fare i complimenti alla squadra, ha ottenuto questo risultato con sette giornate di anticipo e con grande sacrificio. Adesso abbiamo ancora sette partite da giocare, ci sono 21 punti in palio: cerchiamo di portarne a casa il più possibile”, ha detto il patron su quota 40 raggiunta.

E sul pubblico: “Il primo regalo che vorrei fare ai miei tifosi? Non dipende da me, ma vorrei tanto che si riaprissero gli stadi, almeno parzialmente. Credo che sia arrivato il momento di pensarci: già le partite sembrano delle amichevoli, i giocatori sono spremuti, giocare senza pubblico è veramente brutto, rischiamo di fare disamorare gli appassionati. Poter riaprire la Sardegna Arena ai tifosi per Cagliari-Juventus, ultima partita casalinga della stagione, sarebbe una vera festa per l’anno del Centenario“, ha concluso il numero uno rossoblù.