Cagliari, la Sardegna Arena diventa Unipol Domus: l’annuncio del patron Giulini

Il presidente rossoblù ha annunciato il cambio nome per la casa dei sardi

Nelle scorse ore è andata in scena un'importante conferenza stampa in casa Cagliari . Il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha annunciato una svolta in merito allo stadio. La Sardegna Arena, infatti, diventerà Unipol Domus .

CARATTERISTICHE - Parole, quelle del patron, confermate anche questa mattina dal sito del Cagliari che ha sintetizzato le dichiarazioni del numero uno dove spiccano anche alcune particolerità di quello che sarà il nuovo impianto del club: "Sono due capisaldi per il nuovo stadio, sui quali insistiamo tanto con i progettisti e il costruttore. Un impianto sostenibile sotto tutti i profili, quindi non solo dal punto di vista meramente ambientale, con attenzione a tutte le categorie di tifosi e spettatori per quanto concerne la visuale e la vita dentro la nostra casa. E poi l’identità sarda, uno stadio che ci rappresenti, la casa del Cagliari, difficile da espugnare per ogni tipo di avversario".