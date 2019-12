Cagliari, la settimana da sogno di Cerri: “Ero bloccato psicologicamente. Europa? Dobbiamo crederci…”

Ospite di Sky Sport Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato del suo magic-moment con la maglia rossoblù. Protagonista del gol allo scadere nel 4-3 della scorsa gara di Serie A contro la Sampdoria, e della prima rete, sempre contro i blucerchiati, nel 2-1 in Coppa Italia, il classe ha raccontato le sue impressioni e le ambizioni per il futuro.

SI PUO’ – Dopo le due reti in una settimana, Cerri si gode il momento e ammette: “Psicologicamente ero un po’ bloccato. Adesso sono più sereno e potrò dimostrare davvero quanto valgo. Lo spogliatoio è unito e bellissimo: sono contento della concorrenza perché dipende tutto da me il mio impiego in campo. Il mister ha sempre creduto in me”. Cagliari che prosegue in Coppa ma che vuole confermarsi anche in classifica in campionato dove occupa la quarta piazza: “Il sogno Europa? Finché siamo lì dobbiamo crederci e dare tutto”, ha detto Cerri.