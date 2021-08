Cagliari, la terza maglia è “Celeste”: omaggio all’Uruguay

Svelata il terzo kit dei sardi per la prossima stagione

Si tratta di un omaggio all'Uruguay, Paese col quale la Sardegna condivide tantissimo. Dal clima, all'aspetto in sé del territorio. Nel comunicato del Cagliari, infatti, si legge: "La maglia gara Third 2021/22, particolarmente leggera, è dotata di pannelli in mesh sulle maniche e sui lati che assicurano freschezza e ventilazione dall'inizio alla fine della partita. Il colore celeste è un iconico omaggio alla maglia della Nazionale uruguaiana. La Sardegna, il Cagliari, l’Uruguay: popoli accumunati dal sole, dal mare, dalla passione per il calcio; realtà separate migliaia di chilometri, ma unite da un rapporto speciale. Sono ben 22 i calciatori uruguaiani ad aver già indossato la maglia del Cagliari in oltre cent’anni di storia del Club. La struttura in morbido tessuto con tecnologia antiumidità AEROREADY assicura comfort e freschezza. Questo prodotto è realizzato con materiali riciclati ad Alte prestazioni Primegreen".