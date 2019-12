Cagliari-Lazio: le formazioni ufficiali

Alla Sardegna Arena va in scena uno scontro diretto con vista Champions. La Lazio, terza in classifica, fa visita al Cagliari, quinto, con l’obiettivo di accorciare sulla coppia in testa alla classifica composta da Inter e Juventus. I biancocelesti, infatti, vincendo, andrebbero a meno 3 dalla vetta. Il Cagliari, però, deve vincere per non perdere il quarto posto, al momento occupato dalla Roma. Fischio d’inizio alle 20.45. Queste le scelte di formazione di Rolando Maran e Simone Inzaghi:

Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile