Cagliari, l’ex Oliveira: “Esonero Maran? Al 90% colpa dei giocatori. Con Zenga lo spogliatoio potrebbe ricompattarsi”

Cambio di allenatore in casa Cagliari: via Rolando Maran, ecco Walter Zenga. La società sarda cerca la svolta dopo il periodo nero che dura da dicembre. Nessuna vittoria per la squadra rossoblù che aveva iniziato alla grande la stagione di Serie A.

A commentare le recenti vicende del club è stato l’ex attaccante Lulù Luis Oliveira ai microfoni di Radio Sportiva: “Il Cagliari ha cominciato la stagione alla grande giocando un ottimo calcio e vincendo su campi importanti, poi ci sono state due partite che hanno cambiato completamente l’atteggiamento dei giocatori, prima quella col Lecce e poi quella con la Lazio. Dopo quella gara con i biancocelesti la squadra di Maran non ha avuto una reazione forte e non ha dimostrato la voglia di combattere. Dispiace quando viene mandato via un allenatore, perchè le colpe al 90% sono dei giocatori”. E sul nuovo tecnico: “Zenga? Adesso il Cagliari non deve pensare di andare per forza in Europa League, ma giocare partita per partita. Con Zenga può cambiare qualcosa, i giocatori che non giocano magari saranno più motivati e lo spogliatoio potrebbe ricompattarsi”, ha detto Oliveira. Infine una chiosa sul coronavirus e le partite a porte chiuse: “Juventus-Inter senza pubblico? Doloroso vedere una partita così senza tifosi ma non ci sono altre soluzioni e penso che sarà comunque un gran match”.