Cagliari, l’iniziativa per la mobilità e l’ambiente: tutti alla Sardegna Arena con il pullman

Partirà da questo weekend l’iniziativa del Cagliari Calcio per la mobilità del futuro e l’ambiente. Un autobus per portare tutti i tifosi alla Sardegna Arena a vedere le partite casalinghe della squadra. In occasione di Cagliari-Spal, il servizio creato in collaborazione tra club, azienda di bus e comune garantirà a chi vorrà aderire il trasporto fino all’impianto. Ci saranno anche due pullman che partiranno dagli altri capoluoghi di provincia Sassari e Nuovo per consentire a tutti i tifosi rossoblù di andare allo stadio senza usare i propri mezzi.

Attraverso il profilo Twitter, i calciatori Faragò e Ceppitelli hanno voluto ricordare a tutti l’importante iniziativa. Dal sito ufficiale del Cagliari, invece, arrivano le parole del presidente Giulini: “Devo ringraziare tutti i partner. La nostra idea per il nuovo stadio è legata fortemente alla sostenibilità, uno dei tre pilastri assieme alla tecnologia e alla sardità. Non solo l’attività dello stadio dev’essere sostenibile, ma anche il modo di arrivare nella nostra casa. Il Sindaco e l’Assessore hanno creduto da subito a questo progetto, penso che sia un modo per lasciare alle generazioni future un mondo migliore e più pulito, oltre a permettere a tutta la nostra gente di arrivare da ogni parte della Sardegna per assistere alle partite. In questi anni abbiamo dimostrato di credere tanto nella difesa dell’ambiente, penso all’ultima in ordine di tempo legata al nostro impegno contro la plastica, il popolo sardo deve poterci raggiungere e possibilmente in modo sostenibile, per l’ambiente e anche per un mero aspetto economico”.