Cagliari, Maran: “Alimentare l’entusiasmo della piazza. Nainggolan? Ecco dove giocherà…”

Vigilia di campionato per il Cagliari, che domani sera, nella prima giornata della Serie A 2019/2020, ospiterà alla Sardegna Arena il neopromosso Brescia. Queste le parole del tecnico rossoblu Rolando Maran in conferenza stampa.

INIZIO – “C’è una grande voglia di iniziare, con la consapevolezza di essere una squadra con ancora margini di crescita. C’è emozione, vogliamo dare grandi soddisfazioni alla piazza. Incontriamo una neopromossa, con tutte le insidie del caso, ma ho visto grande partecipazione nei ragazzi. Vogliamo alimentare l’entusiasmo che si è creato in questi giorni”.

ROSA – “Sono arrivati giocatori che hanno alzato il livello tecnico di una rosa già buona. Se è la squadra più forte che abbia mai allenato? Negli anni passati sono riuscito ad arrivare ottavo con il Catania e nono con il Chievo, non squadre di prima fascia. In ogni caso non mi piace fare tabelle, dobbiamo pensare di settimana in settimana”.

NAINGGOLAN – “Mi tengo sempre uno spiraglio per eventuali cambiamenti, ma è probabile che Radja giochi davanti alla difesa”.

NANDEZ – “E’ arrivato da poco qua e come condizione avrebbe bisogno di qualche allenamento in più, ma per lui è un’occasione per poter essere inserito in prima squadra, anche dal primo minuto”.

BRESCIA – “E’ una squadra che gioca in maniera speculare a noi e che ha molto entusiasmo: scenderanno in campo con tanta carica agonistica”.