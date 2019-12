Cagliari, Maran: “Buon punto, affaticati dai tre impegni in una settimana”

Pareggio in extremis sul campo del Sassuolo per il Cagliari, che ha acciuffato il 2-2 al 90′. Queste le parole del tecnico dei sardi Rolando Maran al termine del match: “Ci godiamo questo risultato in una giornata non brillante siamo riusciti ad ottenere un buon pareggio in rimonta. Probabilmente abbiamo un po’ pagato le tre partite in settimana. Nel primo tempo non siamo mai riusciti ad andare in pressione con i tempi giusti e abbiamo concesso troppo spazio. Ci è mancato un po’ di equilibrio e non ce lo possiamo permettere, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio. Con le forze fresche siamo riusciti a sfruttare le corsie esterne e ne è venuto fuori il pareggio. Sono contento per Ragatzu, che partecipa sempre con grande partecipazione”.