Cagliari, Maran: “Buona personalità, ma abbiamo sbagliato troppo”

Niente da fare per il Cagliari. I rossoblu, nella diciottesima giornata del campionato di Serie A, sono stati battuti per 4-0 dalla Juventus. Queste le parole del tecnico Rolando Maran al termine del match.

PERFEZIONE – “Nella ripresa siamo entrati in campo meglio che nel primo tempo, ma contro queste squadre non puoi sbagliare niente. C’è rammarico per come è andata. Quando vieni qua devi andare vicino alla perfezione, in fase di possesso palla avremmo dovuto fare meglio. La personalità c’è stata, ma non siamo riusciti a far corrrere indietro la Juventus. Fino al gol non avevamo concesso niente, eravamo molto compatti, poi da lì la gara è cambiata. Ora dovremo reagire contro il Milan, giocando con rabbia e fame. Ultimamente ci sta girando meno bene, dovremo essere bravi noi a far andare le cose meglio”.