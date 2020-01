Cagliari, Maran: “Buoni segnali dopo Brescia. Contro l’Inter gioca Cragno”

Appuntamento delicato per il Cagliari di Rolando Maran che domani alle 12.30 affronterà a San Siro l’Inter nel lunch match valido per la 21^ giornata di Serie A. L’allenatore dei sardi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro i nerazzurri. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Se il punto ottenuto a Brescia ha riportato entusiasmo? Si, perché si è rivista una squadra e questo lo si è visto col lavoro fatto. Ho visto i ragazzi più liberi, sicuramente la prestazione di Brescia è servita a tutti, abbiamo inverito la tendenza”. “Cosa è cambiato da inizio anno ad ora? Nel girone d’andata abbiamo fatto gare sensazionali. Da novembre in poi tiriamo di più, ma subiamo anche di più. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo cambiare questa tendenza, ma bisogna avere maggiore fiducia in noi e nelle nostre azioni”.

CONTRO L’INTER – “In settimana proviamo tante possibilità sul modulo, domani arriviamo con una testa diversa rispetto alla partita di Coppa Italia: lì non è stata questione di modulo. Domani giocherà Cragno, perché ho deciso di dargli fiducia e farlo tornare in campo”. “Il sorpasso del Milan ci mette pressione? No. Noi sappiamo che domani sarà una gara difficile e conosciamo bene il valore dell’Inter: bisogna ripartire dal secondo tempo fatto in Coppa Italia e dalla gara di Brescia”.

ASSENZE – “Castro ci sarà. Nn c’era nulla da risolvere: lo conosco talmente bene, che so bene che fosse amareggiato quanto lo ero io. Ma è un bravo ragazzo, ci sono delle regole e tutto è tornato come doveva”. “Mancherà Rog? Mancherà lui, ma anche gli altri indisponibili pesano. Ne mancano sette. Siamo pochi, questo è certo, ma dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati”. “Pjaca? Non posso parlare di calciatori che non ho a disposizione”.