Cagliari, Maran: “Cambiato marcia al momento giusto”

Bella vittoria del Cagliari, che nella terza giornata di Serie A ha espugnato per 3-1 il campo del Parma. Queste le parole del tecnico Rolando Maran al termine del match.

CAMBIO DI MARCIA – “Ci tenevamo a fare una prestazione del genere, abbiamo preparato bene la gara. Il Parma è una squadra con individualità importanti, ma noi sapevamo che con sacrificio avremmo potuto metterli in difficoltà. Nel corso della partita siamo cresciuti, cambiando marcia al momento giusto. Sono contento per il piglio visto in campo. Abbiamo vinto in trasferta segnando tre reti: questo è un dato importante. Loro hanno fatto una buona gara e sarebbe anche potuta finire diversamente, ma questo è il calcio. VAR? Dobbiamo aiutarci, a volte faccio fatica a capire certe situazioni. Dobbiamo viverla in maniera serena”.