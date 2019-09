Cagliari, Maran: “Ci voleva un pizzico di follia, fermato un super attacco”

E’ arrivato da poco il triplice fischio al match tra Napoli e Cagliari, terminato con la vittoria dei sardi. Ecco le parole del tecnico degli isolani Rolando Maran: “Dobbiamo continuare a correre. Siamo riusciti a non far realizzare una loro rete, dato che andavano in gol da 18 gare consecutive. Ci voleva un po’ di sana pazzia per fare risultato qui. Siamo felici per i tifosi che meritavano questa soddisfazione dopo tanti anni. Ora pensiamo alla partita contro il Verona. Soluzioni dalla panchina? Sicuramente dimostrano che si lavora bene. Vedere un giocatore del Cagliari attaccare la porta nel finale è indicativo della voglia che avevamo di vincere. Credevamo in questo tipo di prestazione. Dobbiamo interpretare sempre così le partite. Con un pizzico di follia possiamo fare certe imprese”.