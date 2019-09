Cagliari, Maran: “Contro il Parma serve gara attenta e precisa. Io in discussione? L’allenatore lo è sempre…”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Parma valida per la terza giornata di Serie A.

Ancora a zero punti in classifica, la squadra rossoblù cerca il riscatto. Lo ha confermato anche il mister ai media. Ecco le sue parole:

RIVALSA – “Dobbiamo mettere in campo il miglior Cagliari. Devo dire che è anche vero che siamo stati protagonisti di due gare che, probabilmente, non ci dovevano vedere sconfitti. Sono capitati due episodi strani. Cerchiamo di prendere le cose positive e di mettere in campo efficacia e continuità. Dobbiamo fare una gara attenta e precisa, senza concedere loro opportunità di essere micidiali in quello che sanno fare meglio”. “Io in discussione? L’allenatore è sempre il responsabile. Il calcio è fatto di queste cose ed è giusto così. Ci sono momenti in cui vinci e altri in cui perdi. L’importante è fare bene il proprio lavoro, sempre”.

SQUADRA – “Come stanno i nazionali? Discorso ampio. Ne avevamo parecchi fuori. Sicuramente qualcuno si è allenato meno e dovrò fare le mie valutazioni. Quanto pesa l’assenza di Nainggolan rispetto a quelle di Pavoletti e Cragno? Farei un errore a quantificare il peso, per Nainggolan dovrebbe essere una elongazione. Gli infortuni e i contrattempi non aiutano la crescita”. “Castro? Sta migliorando, ogni tanto ha fastidi dovuti al recupero, ma ha acquisito minutaggio”.

ATTACCO – “Simeone? Sicuramente adesso ha più allenamenti con la squadra. Prima era stato buttato in campo senza conoscere compagni e schemi. Per come vive lui la passione del calcio queste due settimane sono state molto preziose”.

AVVERSARIO – “Il Parma? Dobbiamo avere grande rispetto dell’avversario che ha dei valori. L’anno scorso era stata la svolta? La passata stagione arrivavamo da tanti infortuni, tra un tempo e l’altro eravamo sotto e avevo dovuto motivare la squadra che era davvero molto giù”. “Ripeto, nelle prime due gare di questo campionato ci sono mancati i risultati ma non la prestazione, esclusa la prima mezz’ora contro il Brescia”. “Gervinho? Ha determinate caratteristiche. Nell’uno contro l’uno diventa difficile. Quindi dobbiamo essere bravi di squadra”, ha concluso Maran.