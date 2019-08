Cagliari, Maran esalta Nainggolan: “Una belva, sarà vicecapitano…”

Interessante intervista rilasciata al La Gazzetta dello Sport dal tecnico del Cagliari Rolando Maran. Il mister rossoblù ha fatto il punto sul mercato e sulla stagione che sta per iniziare.

L’addio di Barella e i rinforzi arrivati a centrocampo con particolare riferimento al ritorno di Radja Nainggolan. Ecco una parte delle sue dichiarazioni:

OBIETTIVO – “Dobbiamo trasmettere ai nuovi la mole di lavoro che abbiamo fatto l’anno scorso. Con l’Udinese all’ultima è andata male, vincendo saremmo arrivati decimi. Una posizione che avrebbe premiato sacrifici e attaccamento alla maglia. La continuità, i valori, l’impegno a Cagliari valgono doppio. Il club va verso i cento anni e il mezzo secolo dallo scudetto: sarebbe folle non capitalizzare appartenenza e valori con i nuovi”, ha detto Maran.

ACQUISTI – Con la partenza di Barella, il Cagliari ha provveduto a trovare i giusti innesti: “Rog, Nandez e Nainggolan? Il ds Carli e il presidente Giulini hanno fatto un colpaccio. Sono quelli che cercavamo. Rog è qui per ribaltare l’azione e dare spinta. Sarà uno dei nostri motori. Nandez mi ha colpito per la tenacia e la positività. Di Nainggolan sapevo cosa può dare ma vederlo in allenamento lascia basiti: una belva con il calcio in testa. Può fare tutto molto bene”. E a proposito del Ninja: “Lui e Joao Pedro sono i vicecapitani”.