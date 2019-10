Cagliari, Maran: “Europa League? Alimentiamo i nostri sogni. E sul gol annullato alla Roma…”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Radio Anch’Io Sport. Il tecnico è tornato sulla gara dell’Olimpico disputata ieri contro la Roma e sul campionato, fin qui positivo, dei rossoblù. Ecco le sue parole:

PARTENZA – “Siamo in serie positiva e questo ci dà grande entusiasmo. Nonostante la partenza falsa contro il Brescia siamo riusciti a rimediare e riprenderci”.

CONTRO LA ROMA – “Il gol annullato alla Roma? Credo non si tratti neppure di gol annullato. L’arbitro ha dato subito indicazione che si trattava di fallo. Il fallo era evidente. In quel momento la situazione è stata vissuta in maniera strana ma era tutto chiarissimo”.

EPISODIO – Sul gol annullato alla Roma per il fallo di Kalinic su Pisacane: “Mi sono preoccupato molto per Pisacane. Aveva perso conoscenza e non ci siamo resi conto subito della gravità della situazione. Questo ha inciso anche sulle tempistiche per comunicare la decisione della rete annullata a Kalinic. I soccorsi hanno allungato i tempi”.

OBIETTIVI – “Europa League? Non dobbiamo fissare obiettivi. Sicuramente abbiamo margini di crescita. Non vogliamo sbagliare nel fissare obiettivi. Dobbiamo avere l’obbligo di crescere. Poi non so dove arriveremo. Possiamo e dobbiamo essere bravi ad alimentare i sogni. E vediamo quanto margine abbiamo. Sono convinto che ne abbiamo molto. Dobbiamo continuare a cercare risultati”.

GIOCATORI – “Nainggolan? Deve fare il suo. Soprattutto sull’aspetto della condizione. Purtroppo si è infortunato e ha dovuto ritrovare la forma. Sembra non si sia mai tolto la maglia del Cagliari. Ha una disponibilità e una voglia di fare bene incredibile”.