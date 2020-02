Cagliari, Maran: “Il rimpianto è grande perchè meritavamo la vittoria contro il Parma”

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ai microfoni di Sky ha analizzato il pareggio interno contro il Parma arrivato nei minuti di recupero: “La vittoria era vicinissima ma ci è sfuggita al 94′. E’ un rimpianto grande, perché guardando anche i numeri meritavamo la vittoria; ovviamente dobbiamo essere più bravi, ma è anche un momento in cui creiamo tanto e gli altri riescono a farci male con meno occasioni. Facciamo esperienza di questa partita per migliorare alcune cose: noi dobbiamo essere ancora più bravi, abbiamo provato dall’inizio alla fine a segnare: lo spirito è quello giusto, il gol rovina tutti i commenti e gli analisi che abbiamo fatto sinora. Questo è un momento in cui prendiamo gol con più facilità: lavoriamo in settimana su questo perché dobbiamo migliorare. Il lato positivo è l’interpretazione della partita, l’aspetto positivo è grande; abbiamo avuto 11 occasioni con un rigore sbagliato, dobbiamo imparare a porre rimedio su alcuni aspetti. Joao Pedro? C’è tanto lavoro da parte sua, ma anche per come ci muoviamo quest’anno; trovando il gol con frequenza poi la fiducia aumenta e questo insieme di cose non può che giovare. Non solo segna, ma si muove tanto anche per la squadra. Pereiro? Non l’ho ancora visto all’opera, sono convinto che ci darà una grossa mano: avrei voluto dargli spazio anche oggi, ho dovuto aspettare col terzo cambio perché Pisacane stava un po’ male alla fine”.