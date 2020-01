Cagliari, Maran: “Juventus? Servirà qualcosa di straordinario”

Ripartirà dalla difficile trasferta sul terreno di gioco della Juventus il campionato del Cagliari, protagonista di un’ottima prima parte di stagione. Un match che, in conferenza stampa, è stato così presentato dal tecnico Rolando Maran.

JUVENTUS – “Ho visto la carica giusta nei miei ragazzi, la sosta credo che sia arrivata nel momento giusto. Walukiewicz? Deve farsi trovare pronto, ha aspettato tanto questo momento: gli darò una chance, toccherà a lui farsi valere. Dal punto di vista tattico non dovremo fare l’errore di snaturarci, dovreno giocarcela come sempre. Fin qui abbiamo fatto bene, domani servirà qualcosa di straordinario. Per noi è una bella sfida iniziare il decennio con questa gara. La Juventus ha un potenziale enorme, serviranno coraggio e consapevolezza nei nostri mezzi. Con noi verranno anche i giovani Carboni e Ricci, così come ci sarà Castro. Il suo rientro, come quello di Nandez, ci aiuta tanto nelle rotazioni di centrocampo. Ragatzu, invece, non parte. Nainggolan? Non ho visto particolari differenze rispetto al solito, penso sia stato bravo a nascondere le eventuali tensioni”.

CAGLIARI, ROG: “BELLO RITROVARE SARRI, MA FARO’ IL POSSIBILE PER BATTERLO”