Cagliari, Maran: “La qualificazione è il giusto premio per il lavoro di questi ragazzi”

Le parole di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, dopo aver vinto in Coppa Italia per 2-1 contro la Sampdoria (i rossoblù se la vedranno agli ottavi contro l’Inter): “La cosa importante era passare il turno, mostrando ancora una volta una chiara identità – ha detto in conferenza stampa il tecnico dei sardi -. I ragazzi ci mettono grande applicazione anche in coppa, sono felice perché questa cosa testimonia il grande lavoro che fanno questi ragazzi, ed è un giusto premio per loro. Cerri? Contento per lui come per Ragatzu, entrambi hanno trovato il gol. Ma mi sono piaciuti tutti, da Deiola a Oliva fino a Walukiewicz. Il grande attaccamento l’ho visto da parte di tutti, ogni giocatore ha voglia di essere alla ribalta. Cerchiamo di onorare tutte le gare allo stesso modo, siamo motivati a far bene sempre”.