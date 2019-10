Cagliari, Maran: “Roma? Uno degli organici più forti della Serie A ma possiamo fare risultato…”

Vigilia di campionato per il Cagliari di Rolando Maran che domenica pomeriggio farà visita alla Roma all’Olimpico per la 7^ giornata di Serie A. I sardi, reduci dal pareggio contro il Verona, cercheranno il riscatto contro i giallorossi. Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida ai media presenti in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

MOMENTO – “Abbiamo provato alcune soluzioni in vista della Roma per essere pronti a qualsiasi situazione in campo. La squadra ha giocato bene senza Nainggolan? Anche con Nainggolan abbiamo giocato bene e domani sarà in campo dall’inizio”. “Dobbiamo mantenere la nostra identità. Solo così possiamo crescere. Dobbiamo essere bravi noi a determinare le nostre prestazioni”. “Cosa è successo contro il Verona? Avevamo speso molto al San Paolo contro il Napoli dal punto di vista mentale”.

CRESCITA – E sul rendimento e le migliorie della squadra rispetto all’inizio: “Siamo migliorati nella compattezza di squadra. Avere una squadra equilibrata nelle due fasi è un’ottima cosa. Dobbiamo avere la continuità di mostrare gioco nella metà campo avversaria”, ha detto Maran. “Castro? Ha ancora qualche problemi fisico che ogni tanto gli fa saltare qualche allenamento ma è in grande crescita”.

ROMA – “Penso la Roma sia una delle squadre con l’organico più forte. Ha un attaccante che fa reparto da solo. Delle ali brave nell’uno contro uno. Noi dobbiamo provare ad essere bravi a non subire e uscire dalla prima pressiona. Dobbiamo fare bene nella manovra. Se risentirà dell’Europa League? Non credo. Anche con il Lecce hanno cambiato tanto”. “L’anno scorso la nostra partita peggiore? Era un momento particolare. Quest’anno ci sono altre motivazioni. Si tratta di un momento diverso”. “Se andiamo in campo come squadra possiamo fare una grande prestazione e anche risultato“. “Come si ferma Dzeko? Eh, dovremo essere bravi. Il più completo centravanti della Serie A secondo me. Tutti dobbiamo essere bravi a limitarlo”.

GLI EX – “Tanti ex come Pellegrini, Olsen e lo stesso Nainggolan? Li ho visti allenarsi come sempre. Dovrebbero parlare loro per dire se sentono qualcosa di diverso rispetto alle altre gare”.