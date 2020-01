Cagliari, Maran: “Momento difficile, ma ne usciremo più forti. Brescia? Che sia la nostra ripartenza…”

Conferenza stampa per Rolando Maran, allenatore del Cagliari, in vista della gara esterna contro il Brescia. Il tecnico rossoblù ha presentato la sfida contro le Rondinelle nel consueto appuntamento con i media. Ecco le sue parole:

MOMENTO – Il mister ha analizzato il periodo negativo: “I momenti così arrivano, diciamo che anche il calendario non ci è stato favorevole, ma quando li superi ne esci ancora più forte. Abbiamo pagato dazio, forse anche troppo, ma solo un mese fa giocavamo con la Lazio e abbiamo fatto una gara straordinaria. Dobbiamo essere convinti di fare bene”. “Quali partite di quelle perse rigiocherei? Tutte, assolutamente. Abbiamo sfidato le prime tre in classifica, sono partite tutte particolari e hanno fatto storia a sé. Dovendo scegliere, probabilmente sceglierei quella con la Lazio, perché abbiamo patito particolarmente questa sconfitta a livello mentale. Qualche scoria è rimasta purtroppo”.

CLASSIFICA – “Abbiamo infilato 13 partite utili consecutive, ma bisogna capire che questa è la nostra dimensione, non certo ambire alle prime tre posizioni. Bisogna ripartire, sapendo qual è la nostra identità e che siamo noi a essere padroni del nostro futuro”.

BRESCIA – “Decisiva per me. No, credo sia decisiva per il Cagliari: perché dobbiamo ripartire assolutamente, conta la squadra, non Maran. Dobbiamo andare alla ricerca di una ripartenza, ma basta davvero poco per far ripartire la marcia”.

CHI GIOCA – “Mancheranno Mattiello, Castro, Cacciatore, Ceppitelli, Pavoletti, Ragatzu. Lucas non è riuscito ad allenarsi con continuità, quindi domani non verrà con noi”. E sulle condizioni generali della squadra: “Credo che dovremo cercare di riprenderci e riproporre il ritmo dell’andata, in meno di un mese non possiamo pensare di aver perso il nostro DNA”.