Cagliari, Maran: “Nainggolan valore aggiunto, ripartiti dopo il momento no”

Si è conclusa la sfida tra Cagliari e Inter. Il tecnico dei sardi Rolando Maran commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “Nainggolan è un valore assoluto. Ha la capacità di essere trascinatore. Mi sono chiesto se riusciva ad andare avanti. Il modulo era una scelta adatta per affrontare l’Inter. Abbiamo finito la partita pareggiando il numero di tiri in porta. Mi è piaciuta questa voglia di fare la partita, di non guardarsi indietro. E’ una squadra che sa quello che vuole. Abbiamo sbagliato veramente poco. Devo fare i complimenti ai giocatori. Siamo da tempo al sesto posto. Non vogliamo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo fare partite di questo genere. Siamo riusciti a ritrovare le qualità morali oltre che tecniche per un cambio di passo. Questo lo dobbiamo dimostrare in campo. In fase di non possesso abbiamo cercato di occupare al meglio il campo, mentre con il possesso dovevamo mandare a vuoto il loro pressing. Il 60% di possesso vuol dire molto”.