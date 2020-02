Cagliari, Maran: “Non abbiamo brillato con il Napoli ma contestazione mi dispiace”

Un k.o. che lascia il segno sul Cagliari che non riesce a tornare alla vittoria e stasera è stato battuto dal Napoli. Per i rossoblù l’ennesima delusione, che fa allontanare ulteriormente la zona Europa e apparire solo un ricordo l’ottimo inizio di stagione. Il tecnico Rolando Maran ha commentato la sconfitta casalinga in sala stampa: “Col Napoli è stata una gara equilibrata ma non siamo riusciti a portare il risultato a casa. Non abbiamo brillato ma ci abbiamo provato non mollando mai. Il momento è così, dobbiamo farlo girare noi. Per far sì che torni l’atmosfera giusta dobbiamo essere noi a portare i risultati, forse la nostra partenza ha creato aspettative grandi. Dobbiamo avere lucidità di andare a prendere un risultato che ci manca. Oggi non siamo scesi in campo con la tranquillità necessaria, ma i ragazzi hanno dato tutto. Prima ci girava tutto bene, adesso tutto male. Non è questione di fortuna o sfortuna, magari la spavalderia viene meno. Vogliamo venir fuori da questo momento con le nostre capacità. La contestazione? Dispiace, cerchiamo di dare soddisfazione ai tifosi. Non troviamo la vittoria da tanto e questo sta pesando. Il campionato è quello che dovevamo fare, ovvero essere in lotta per posizioni prestigiose”.