Cagliari, Maran: “Ordinati e compatti, con il coraggio di proporci: prestazione straordinaria”

Buon pareggio per il Cagliari in casa della Roma. I rossoblu, dopo essersi portati in vantaggio con Joao Pedro, sono stati raggiunti dall’autorete di Ceppitelli. Queste le parole del tecnico Rolando Maran al termine del match.

CORAGGIO – “Avevamo preparato la gara per reggere l’urto della Roma, che è una squadra in ottima forma. Siamo stati sempre compatti e ordinati, con il coraggio di proporci. Nel finale abbiamo un po’ sofferto, ma non abbiamo mai perso la testa e portiamo a casa un risultato positivo che ci deve far crescere ancora. I ragazzi hanno fatto una prestazione straordinaria. Il gol annullato alla Roma? C’era una spinta netta su Pisacane, non c’è mai stato alcun dubbio. Il giocatore ha ripreso i sensi nello spogliatoio. Nainggolan? E’ partito sulla trequarti, ma poi si è abbassato. Nel finale l’ho messo davanti, lui può fare qualsiasi cosa”.