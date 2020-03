Cagliari, Maran: “Paghiamo episodi negativi, manca attenzione”

Il Cagliari esce sconfitto dalla sfida contro la Roma. I sardi continuano la crisi di risultati. Il tecnico Rolando Maran commenta il momento dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Noi ci abbiamo creduto fino alla fine. Oggi ci è mancata robustezza. Ci siamo complicati la vita da soli perché abbiamo fatto anche tre gol alla Roma. Stiamo cercando di tirare fuori il massimo. Vengono fuori situazioni che paghiamo a carissimo prezzo. Questo ci complica la vita in maniera esagerata. Gli episodi ci condannano quando sembra che possiamo trovare sicurezza. A volte perdiamo l’attenzione nei momenti decisivi. In questo momento c’è dispiacere per i nostri tifosi, per il presidente. Il fatto di vedere questo cuore fino alla fine significa che c’è voglia di non mollare. Ci scusiamo per la mancata vittoria, che conta più di tutto. I numeri sono questi, non possiamo nasconderci. Nel primo tempo ho visto che tutte le situazioni partono da palle nostre. Nel non esporci dobbiamo trovare anticipi e questo richiede la partecipazione di tutti. La palla pesa tanto e commettiamo facilmente errori. Dobbiamo concedere con meno facilità”.